Inflazione, la Cgia di Mestre: un costo di 92 miliardi per italiani

Nell'ultimo anno l'incremento dell'inflazione è costato agli italiani oltre 92 miliardi di euro: a fare i conti sulla situazione è l'Ufficio studi della Cgia di Mestre, secondo cui si tratta di "una tassa della peggior specie, perché colpisce soprattutto chi ha meno".

Secondo l'associazione mestrina, a livello territoriale il costo più salato l’hanno pagato i risparmiatori delle regioni più ricche: in Lombardia la perdita di potere di acquisto è stata di 19,4 miliardi, nel Lazio di 9,3, in Veneto di 8,3 e in Emilia Romagna di 8,12.