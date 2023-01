Inflazione, Istat conferma le stime: +8,1% nel 2022, ai massimi dal 1985

L'inflazione continua a viaggiare su livelli record.

L'Istat conferma le stime preliminari per l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività che, al lordo dei tabacchi, a dicembre 2022 aumenta dello 0,3% su base mensile e dell'11,6% su base annua. In media, nello scorso anno i prezzi al consumo crescono dell'8,1% (+1,9% nel 2021), segnando l'aumento più ampio dal 1985 (quando fu +9,2%). La causa principale è stata individuata nell'andamento dei prezzi dei beni energetici.