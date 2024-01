Inflazione, Istat: "Nel 2023 crescita del 5,7%"

Nel 2023 i prezzi al consumo hanno registrato una crescita del 5,7% (+8,1% nel 2022).

Lo comunica l'Istat, che ha rilevato come nel mese di dicembre 2023 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, sia aumentato dello 0,2% su base mensile e dello 0,6% su base annua. Il rallentamento su base tendenziale dell'inflazione è dovuto per lo più ai prezzi dei beni energetici regolamentati (che accentuano la loro flessione da -34,9% a -41,6%).