Inflazione eurozona in lieve aumento: al 2,6% a luglio

L'inflazione annuale in eurozona dovrebbe attestarsi al 2,6% nel luglio 2024, in aumento rispetto al 2,5% di giugno. Lo rende noto la stima flash di Eurostat. Guardando alle principali componenti dell'inflazione l'Eurostat prevede che i servizi avranno il tasso annuo più alto a luglio (4,0%, rispetto al 4,1% di giugno), seguiti da alimentari, alcolici e tabacco (2,3%, rispetto al 2,4% di giugno), energia (1,3%, rispetto allo 0,2% di giugno) e beni industriali non energetici (0,8%, rispetto allo 0,7% di giugno).