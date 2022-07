Sos grano, Coldiretti: prezzo aumentato del 6,6% in un giorno. In Italia raccolti decimati per la siccità

Ma senza precipitazioni rischiano di dimezzare i raccolti nazionali di foraggio e mais, destinati all'alimentazione

degli animali di cui l'Italia

40 gradi anche in Val Padana

dove si concentra 1/3 della produzione agricola nazionale

Coldiretti

è carente. È l'allarme lanciato dall'associazione sugli effetti dell'aggravarsi della situazione di emergenza idrica, dato che le previsioni metereologiche non fanno ben sperare: per la prossima settimana non si prevedono piogge. E da metà luglio si prospetta una nuova eccezionale ondata di caldo sulla penisola con punte die circa la metà degli allevamenti dai quali nascono formaggi e salumi di eccellenza Made in Italy. L'Italia è già costretta a importare circa la metà del mais per l'alimentazione animale dall'estero in un contesto di forti tensioni internazionali ma la situazione - sottolinea la- sta avendo un impatto devastante sull'insieme delle produzioni nazionali per le quali si prevedono cali che vanno in media a livello nazionale dal 30% per i raccolti di riso al 15% per il grano ma si riduce del 20% la produzione di latte nelle stalle con le mucche stressate dal caldo afoso. Nelle aree più colpite - continua l'associazione - sta bruciando la frutta nei campi e sugli alberi con perdite fino al 15% mentre mancanza di ricambio idrico nel Delta del Po si allargano le zone di "acquamorta" con la perdita del 20% di cozze e vongole e gli assalti di insetti e cavallette solo in Sardegna hanno già devastato quasi 40mila ettari di campi.