Inflazione, Cgia: tariffe costano 2.900 euro anno alle famiglie

Le 10 tariffe monitorate nel 2022 sono "costate a ogni nucleo familiare italiano un importo medio pari a 2.906 euro, di cui 855 euro per le bollette della luce, 787 euro per quelle del gas, 667 euro per la telefonia/internet, 238 euro per la raccolta rifiuti e 190 per l'acqua. Oltre il 56% della spesa totale è imputabile a luce e gas. Meno esoso, invece, è il prelievo medio che è gravato sul bilancio familiare delle altre voci di spesa osservate in questa analisi. Per i parcheggi e i pedaggi autostradali è stato speso mediamente 83 euro all'anno, per il trasporto su treno 36 euro, per quello su bus 23, per i servizi postali e i corrieri 17 euro e per i taxi e gli NCC solo 11 euro. A fronte di una spesa familiare media annua pari a poco più di 24.200 euro, le tariffe hanno inciso per il 12%".