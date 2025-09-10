Incentivi auto elettriche, pubblicato il decreto: si attende piattaforma

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto 8 agosto 2025 sugli incentivi per l'acquisto di auto elettriche così come previsto dalla rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il decreto, composto da 17 articoli, prevede fino a 11mila euro a fondo perduto per l'acquisto di un'auto elettrica per i cittadini e fino a 20mila euro per le microimprese per l'acquisto di veicoli commerciali. Si attende ora la data di avvio della piattaforma di Sogei attraverso la quale si potrà accedere agli incentivi.