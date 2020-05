Inail: "Contrarre coronavirus sul lavoro è infortunio e non malattia"

Contrarre il Covid-19 sul proprio posto di lavoro non sarà considerato malattia ma un infortunio. Lo ha precisato il presidente dell'Inail, Franco Bettoni. "Le malattie virali come il Covid-19 sono una causa violenta di malattia e pertanto sono riconosciute come infortunio". "Se una persona ha contratto il virus sul lavoro e poi è deceduta sarà considerata a tutti gli effetti - ha concluso Bettoni - una vittima sul lavoro".