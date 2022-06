In arrivo ok Ue ad accordo su fondi 2021-2027, vale 75 miliardi

La Commissione europea è pronta ad approvare l'accordo di partenariato con l'Italia per l'utilizzo dei fondi strutturali Ue stanziati per il periodo 2021-2027.

Lo si apprende da fonti Ue. Si tratta di un meccanismo che dovrebbe mettere in moto investimenti per circa 75 miliardi di euro. Secondo i dati di Bruxelles, restano però ancora da spendere entro la fine del 2023 circa 32 miliardi della programmazione 2014-2020, poco meno della metà dell'intero importo stanziato per lo scorso settennato.