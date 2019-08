In 12 anni gli immigrati hanno speso 100 miliardi di euro per comprare casa

I lavoratori immigrati in Italia hanno speso 100 miliardi di euro nei 12 anni tra il 2006 e il 2018 per comprare casa. Il 21,5% degli immigrati abita così ora in una delle 860mila abitazioni di proprietà. E secondo il rapporto "Immigrati e casa: un mercato in crescita" di Scenari Immobiliari, l'incremento delle compravendite stimato per il 2019 è del 13,7%, per un totale di 58mila case comprate da immigrati quest'anno.