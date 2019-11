Imu: per le imprese deducibilità al 50% subito, al 100% nel 2020

Le aziende e i lavoratori autonomi potranno dedurre integralmente l'Imu a partire dal 2022 sugli immobili usati per la loro attività. E' quanto si legge nella bossa della Manovra finanziaria. Finora era invece prevista, per quell'anno, solo una deducibilità dell'imposta limitata al 70%. Restano invariate le percentuali per i periodi d'imposta precedenti a quell'anno: sono del 50% quest'anno, del 60% nel 2020 e 2021, per arrivare infine al 100%.