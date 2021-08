Imprese e lavoro, bozza dl anti-delocalizzazioni: multe e black list

ansa

Un nuovo percorso obbligato per le imprese che decidono di chiudere o delocalizzare e, in caso di mancato rispetto, multe (2% del fatturato dell'ultimo esercizio) e inserimento in una black list che vieta per 3 anni l'accesso a finanziamenti o incentivi pubblici. Lo prevede la bozza, composta di 5 articoli, dello schema di decreto cui stanno lavorando il ministro del lavoro Andrea Orlando e il viceministro dello sviluppo economico Alessandra Todde.