Immobiliare, ecco dove costa di più affittare e comprare casa in Italia

Non solo Milano. Se il capoluogo lombardo si conferma la città più cara d'Italia per chi vuole comprare casa, con 5.271 euro al metro quadro, l'ultima indagine di Immobiliare.it mette in evidenza come nelle grandi città del Sud i prezzi crescono a ritmi addirittura superiori.

MILANO E ROMA AL TOP

Milano segna +3,3% sul prezzo medio al metro quadro rispetto a dodici mesi fa, mentre Roma rallenta leggermente a -0,2%, fermandosi a 3.336 euro al metro quadro. Allargando lo sguardo, si nota come le grandi città del Sud abbiamo messo a segno tassi di crescita significativi dei prezzi, competitivi o addirittura superiori a quelli di Milano.

NAPOLI AL DECIMO POSTO

La città di Napoli si conferma la decima città più cara d'Italia per acquistare una casa, con i suoi 2.771 euro al metro quadro di media, un dato in crescita del 3% rispetto a un anno fa. L'offerta di immobili in vendita, già negativa nell'anno (-8,5%), accelera la propria contrazione nell'ultimo mese: -24%, con la domanda che nello stesso periodo inverte una buona tendenza annuale, pari al +4,3%, chiudendo agosto al -15,7%.

A BARI I PREZZI SU DEL +4,4%

L'indagine della business uniti del portale immobiliare si sposta su Bari, che presenta rincari più marcati rispetto a Napoli (+4,4%). Il capoluogo pugliese prosegue il cammino verso quota 2.000 euro al metro quadro, fermandosi a 1.967 euro/mq di media. Palermo è la più economica, con 1.360 euro al metro quadrato, ma è la città che presenta i rialzi più decisi con +5,3% negli ultimi dodici mesi. In tutte le altre città prese in esame, si evidenzia un rallentamento dei prezzi di agosto rispetto a luglio. Roma e Milano chiudono il mese di agosto a prezzi invariati.

I TREND DELLE LOCAZIONI

Restando al sud ma spostando l'analisi sulle locazioni, a Napoli per affittare casa occorre spendere un media 13 euro al metro quadro, un dato in crescita del +7% su base annua. L'offerta di immobili in locazione diminuisce drasticamente rispetto allo stock in vendita: -41,6% nell'ultimo anno. A Bari il prezzo degli affitti è cresciuto del +13,8%, con l'affitto medio al metro quadro che raggiunge quota 10,7 euro. Palermo si conferma la più economia delle tre città prese in esame, con 8,2 euro al metro quadro per una casa in affitto, valore in crescita del +9,4% rispetto a un anno fa.

