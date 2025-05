Il rettore della Bocconi a Financialounge.com: la longevity entri nell’agenda istituzionale italiana

“L’idea di un ‘ministero alla demografia’ per affrontare l’emergenza legata alla decrescita della popolazione in Italia mi piace, ma è ancora prematura. Oggi serve un accordo bipartisan per misure costituzionali che affrontino il problema nel lungo periodo”. È quanto ha detto Francesco Billari, rettore dell’Università Bocconi di Milano, ospite della trasmissione “LongennialStories” condotta da Paolo Gila su Financialounge.com.