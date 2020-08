Il resort per i turisti spaziali di Musk

Il nome della località – Boca Chica – suona già bene per un resort e presto proprio lì, in Texas, potrebbe sorgere il primo “spazioporto” extra lusso di SpaceX, la società aerospaziale fondata da Elon Musk. L'idea del visionario creatore di Tesla è costruire da zero un vero e proprio resort per ospitare i facoltosi turisti prima e dopo il lancio in orbita a bordo della navicella Dragon.

MODELLO VIRGIN GALACTIC

Un'idea che somiglia molto al modello di business di Virgin Galactic, che punta proprio a intercettare la richiesta di viaggi nello spazio per turisti annoiati dalle “solite” vacanze sul pianeta Terra. Space Adventures, questo il nome del ramo di SpaceX dedicato ai turisti, potrebbe riuscire a vendere i primi biglietti già entro il 2021 per fare concorrenza a Virgin, che per il momento chiede 250mila dollari solo per una “toccata e fuga” nello spazio.

CERCASI MANAGER

A svelare il progetto di SpaceX è stato un giornalista della CNBC, che ha scovato l'annuncio per un “Resort development manager” a Brownsville, la città più vicina al sito di Boca Chica dove si trova il sito di test e sviluppo di SpaceX. Il manager dovrebbe supervisionare la realizzazione del resort, che diventerebbe così uno “spazioporto” in grado di accogliere, con tutti i comfort del caso, i clienti di Space Adventures.

L'ULTIMA MISSIONE

L'ultima missione con gli astronauti Nasa Bob Behnken e Doug Hurley, rientrati con successo sulla Terra il 2 agosto dopo aver raggiunto la Stazione spaziale internazionale a bordo della navicella Dragon, dimostra che l'azienda di Elon Musk è pronta a ospitare viaggiatori privati. Ovviamente da ospitare nel resort di Boca Chica, magari in attesa di mettere piede sulla Luna o su Marte.

