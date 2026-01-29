Il record di vendite di Toyota nel 2025 dimostra che i dazi Usa hanno pesato poco
La casa giapponese si conferma al primo posto per numero di auto vendute nel mondo con 11,32 milioni di veicoli. Decisivo il contributo del mercato statunitense, nonostante i timori per le tariffe
Per il sesto anno consecutivo Toyota conquista il primo posto nella classifica delle auto più vendute nel mondo. I dati del 2025 segnalano un incremento del 4,6% rispetto all’anno precedente, con il totale che ha toccato 11,32 milioni di veicoli.
NEGLI USA TOYOTA BATTE I DAZI
A risaltare sono i dati delle vendite in Nord America, dove le vendite sono cresciute del 7,3% a 2,93 milioni di unità. Guardando ai numeri del 2025 solamente negli Stati Uniti, le vendite sono cresciute dell’8% a quota 2,51 milioni di vetture. A spingere la crescita in quest’area sono state soprattutto le motorizzazioni ibride ed elettriche. Un dato, quello relativo agli Usa, in controtendenza rispetto a quanto molti osservatori si attendevano con i dazi americani sulle auto giapponesi. Come dimostrano i numeri di Toyota, quindi, le vendite del marchio non hanno risentito del temuto effetto tariffe. Le esportazioni di auto prodotte in Giappone e vendute negli Usa sono cresciute del 14,2% (615mila veicoli) grazie soprattutto al modello RAV4.
VOLKSWAGEN AL SECONDO POSTO
Il gruppo Toyota Motor – che include anche i marchi Lexus, Daihatsu e Hino Motor – ha distanziato nettamente Volkswagen. Il gruppo tedesco si è piazzato al secondo posto nelle vendite totali del 2025, con poco meno di 9 milioni di vetture commercializzate e un calo dello 0,5% rispetto al 2024.
LA SITUAZIONE IN CINA
Circa il 40% delle vendite totali di Toyota nel 2025 si sono concentrate in Giappone e Stati Uniti. In Cina, invece, le immatricolazioni del marchio giapponese sono cresciute solamente dello 0,2% (1,78 milioni) a causa della fortissima domanda di veicoli full electric, settore nel quale la concorrenza delle case cinesi è molto forte. Da segnalare, a livello globale, la resilienza della catena produttiva di Toyota. Nel 2025, infatti, la produzione è salita del 5,7% a quota 11,22 milioni di vetture.
I NUMERI DI TOYOTA IN ITALIA
A inizio gennaio Toyota ha diffuso anche i dati relativi al mercato italiano. Nel nostro Paese la casa giapponese ha confermato la leadership nel segmento delle Full Hybrid, con una quota complessiva del 43% grazie principalmente al modello Yaris. In totale, in Italia Toyota ha venduto 120.820 vetture, registrando una quota di mercato del 7,9%. Buoni risultati anche per Lexus nel segmento Premium.