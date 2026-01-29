Il record di vendite di Toyota nel 2025 dimostra che i dazi Usa hanno pesato poco

NEGLI USA TOYOTA BATTE I DAZI

A risaltare sono i dati delle vendite in Nord America, dove le vendite sono cresciute del 7,3% a 2,93 milioni di unità. Guardando ai numeri del 2025 solamente negli Stati Uniti, le vendite sono cresciute dell’8% a quota 2,51 milioni di vetture. A spingere la crescita in quest’area sono state soprattutto le motorizzazioni ibride ed elettriche. Un dato, quello relativo agli Usa, in controtendenza rispetto a quanto molti osservatori si attendevano con i dazi americani sulle auto giapponesi. Come dimostrano i numeri di Toyota, quindi, le vendite del marchio non hanno risentito del temuto effetto tariffe. Le esportazioni di auto prodotte in Giappone e vendute negli Usa sono cresciute del 14,2% (615mila veicoli) grazie soprattutto al modello RAV4.