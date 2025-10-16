Il primo ministro della Baviera Markus Söder incontra Pier Silvio Berlusconi (Mfe): firmato un memorandum of understanding

Pier Silvio Berlusconi, Ceo di Mfe-MediaforEurope ha dichiarato: «Ringrazio il Governo della Baviera e il Presidente Söder per il sostegno e per lo spirito di collaborazione che hanno reso possibile questa intesa. Per Mfe è un passo importante e concreto, che conferma la nostra volontà di lavorare in Baviera e di investire nel futuro di ProSiebenSat.1. Mfe nei Paesi in cui già opera ha sempre garantito etica imprenditoriale, pluralismo, libertà d’informazione, tutela occupazionale. E alla luce di questa nuova sfida ci impegniamo a farlo con ancora maggiore senso di responsabilità. Il nostro obiettivo è costruire un gruppo europeo solido e competitivo, capace di crescere nel rispetto delle sue radici e, al tempo stesso, di affrontare le complessità del mercato globale. Monaco e Unterföhring sono e resteranno il cuore del nostro lavoro nel mondo tedesco. Vogliamo offrire contenuti di qualità, contenuti identitari, prodotti su misura per il pubblico nazionale. Qui vogliamo investire in tecnologia, innovazione, produzione di contenuti e nuove competenze per rilanciare e far crescere ProSiebenSat.1 in Germania e in Europa e rafforzare il ruolo di MFE.»