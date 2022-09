Lavastoviglie e lavatrice accese insieme e il contatore si blocca: il piano dell'Ue per tagliare i consumi

A breve, la Commissione europea presenterà il suo piano per ridurre i consumi del 5% negli orari di picco.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, il regolamento europeo indicherà una via precisa per raggiungere l'obiettivo: abbassare la potenza dei contatori. Questo significa che in alcune ore non sarà possibile tenere accesi contemporaneamente due elettrodomestici, come lavastoviglie e lavatrice o forno, perché i distributori di energia opereranno una sorta di lockdown di corrente elettrica.