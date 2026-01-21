Il Parlamento europeo sospende l’accordo sui dazi con gli Usa

“ATTACCO ALLA SOVRANITA’ UE”

Lange ha spiegato che Trump “sta usando i dazi per esercitare una pressione politica affinché vendiamo la Groenlandia” e per questo “la procedura resterà sospesa finché non ci sarà chiarezza”. La minaccia di Washington, ha aggiunto, rappresenta "un vero e proprio attacco alla sovranità economica e alla sovranità territoriale e all'integrità dell'Ue".