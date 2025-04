Il gruppo automobilistico cinese Chery mira a Maserati

LE COLLABORAZIONI IN EUROPA

“I marchi europei sono importanti per noi e puntiamo da sempre ad ampliare la nostra presenza nella regione, vogliamo essere parte dell’industria locale”, ha aggiunto il leader di Chery. Lo scorso anno il gruppo cinese di automotive, che produce circa tre milioni di vetture l’anno, aveva annunciato l’idea di costruire una fabbrica in Italia, ma poi ha preferito Barcellona in Spagna. Il gruppo di Wuhu ha diverse collaborazioni in Europa, ad esempio con la Jaguar Land Rover, con la quale costruisce le auto destinate al mercato cinese.