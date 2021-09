È sportiva, di color arancione, con la bandiera sudista sul tetto, il numero 01 sui lati e gli sportelli non si aprono: eppure era un mito degli anni '80. Si tratta del famoso 'Generale Lee', auto protagonista della serie 'Hazzard' (nome originale 'Dukes of Hazzard') dove i cugini Duke 'scorrazzavano' per la contea omonima proprio a bordo di questa vettura, ormai diventata un'icona. Avete sempre sognato di possederla? Adesso è possibile.

IL GENERALE LEE IN VENDITA

Per chi volesse impadronirsi del Generale Lee potrà acquistarla all'asta presso World Wide Aucioneers, sito specializzato in vendite di questo genere. Non si tratta della stessa auto apparsa nella serie televisiva, in quanto molti degli esemplari utilizzati sono andati distrutti o resi inutilizzabili proprio per le 'acrobazie' dei cugini Duke nel corso dei 147 episodi. L'auto, ancora disponibile per l'acquisto, è comunque identica a quella della serie. Si tratta di una delle 12 utilizzate dalla Warner Bros per promuovere il programma televisivo ed è firmata dalle star della serie, John Schneider, Tom Wopat, Catherine Bach, James Best, Ben Jones e altri membri del cast.

PERFETTA NEI DETTAGLI

Commissionata nel 1969, questa Dogde Charger presenta un motore V8 da 6,3 libri da 329 CV ed è perfetta nei dettagli estetici che ne hanno fatto un mito. “Questa è una delle vetture celebri più facilmente riconoscibili, poiché è stata vista da milioni di persone in tutta la nazione e ha un posto nella storia della cultura popolare del tempo”, si legge nel comunicato ufficiale in cui si annunciava la vendita. “Negli ultimi venti anni la macchina ha trascorso gran parte del tempo in un setting simile ad un museo ed è stata usata soltanto per occasionali eventi speciali”.

