Il dollaro in rimonta viaggia sui massimi degli ultimi tre mesi

IL DOLLARO IN UNA NUOVA FASE

I dubbi nei confronti della solidità dell’economia americana, che tuttavia continua a mandare segnali di forza, hanno portato diversi analisti a ipotizzare una de-dollarizzazione. Secondo queste analisi, la moneta Usa sarebbe entrare in una nuova fase di debolezza, e non sarebbe più considerata un “bene rifugio” dagli investitori, attirati da altri mercati e altri asset ritenuti più solidi. Altri analisti, come per esempio quelli di Pictet Asset Management, ritengono invece che lo status del dollaro Usa non sia in pericolo.