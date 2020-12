Il Covid taglia il 31% della spesa per i menu di Natale: addio a una portata su tre

Natale con i tuoi? Forse l'anno prossimo! A risentirne saranno anche le spese per cenone e pranzi in famiglia. Secondo Coldiretti , che ha analizzato l'impatto della pandemia sui consumi alimentari, sarà tagliata un terzo della spesa destinata al menu delle Feste, quantificata in 82 euro a famiglia , l'importo più basso destinato alle tavole di natale da almeno 10 anni. Salta dunque una portata su tre.

In italia si moltiplicano i casi di nuovi poveri e chi ancora i soldi li ha, tende a risparmiare. A risentire della contrazione dei consumi sarà tutta la filiera alimentare con perdite stimate in 30 miliardi nel 2020.

Il rilancio potrebbe dunque arrivare grazie alle risorse del Recovery Plan e i progetti green della filiera. Nel settore alimentare la sostenibilità potrebbe tradursi in un volano per creare nuovi posti di lavoro. Gli investimenti in innovazione, ricerca e inserimento dei giovani in agricoltura potrebbero generare almeno 1 milione di nuovi contratti di lavoro in dieci anni.

Per rilanciare il paese - sostiene Coldiretti - bisogna dimezzare le importazioni provenienti da altre nazioni e valorizzare le eccellenze del made in Italy, oggi più che mai fattore essenziale per superare la crisi.