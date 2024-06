Il boom dei tecnologici Usa è la storia di una bolla che non c’è

MOLTI INDICATORI VIAGGIANO BEN SOTTO IL LIVELLO DI GUARDIA

Piersimomi cita poi elementi non in linea con una bolla, come afflussi netti sul mercato azionario che si mantengono intorno allo zero, mentre nemmeno i tradizionali indicatori di fiducia degli investitori fanno pensare a un eccesso di ottimismo, così come l’allocazione in azioni rispetto ai bond è sostanzialmente bilanciata. Inoltre non si vede un aumento della propensione a fusioni e acquisizioni, fattore che storicamente raggiunge livelli alti nelle bolle. Al tempo della crisi Lehman le M&A avevano raggiunto un livello quasi doppio alla media, mentre oggi i volumi sono intorno alla media o poco sopra. Infine, non desta preoccupazioni nemmeno il livello di indebitamento delle famiglie, che in rapporto al PIL si mantiene in USA a livelli molto bassi, mentre anche il credito erogato è sotto i livelli storici, suggerendo l’assenza di un eccesso di leva.