Il Bonus Befana potrebbe trasformarsi... in Bonus Babbo Natale

L'aiuto da cento euro lordi è riservato ai lavoratori dipendenti con figli e con redditi tra 8.500 e 28mila euro. Inizialmente era stato previsto per gennaio 2025, ma un anticipo al 2024 permetterebbe di alleggerire la prossima Manovra, anche se per un importo non così rilevante (si parla di 100 milioni di euro) e venire incontro alle esigenze di spesa in un momento importante vieni il Natale. Ad aiutare il Mef c'è anche il fattore entrate, cioè l'extra-gettito che le casse dello Stato hanno ricevuto e costituisce una dote da gestire per diverse finalità.