I mercati scommettono su parlamento francese ''bloccato'' e governo tecnico

LO SCENARIO DEL PARLAMENTO “APPESO”

Secondo Natixis lo scenario centrale rimane quello di un “hung parliament” (un parlamento senza maggioranza assoluta) con una maggioranza relativa per il partito di estrema destra Rassemblement National. Una probabilità che si rafforza dopo che la coalizione di sinistra ha invitato i propri candidati a ritirarsi nel caso in cui arrivino in terza posizione, come accade in circa 100 distretti elettorali, affermano gli analisti di Natixis in una nota. Un’analisi simile a quella di Bruno Cavalier di Oddo BHF, che vede come secondo scenario più probabile quello di una maggioranza assoluta per il Rassemblement National di estrema destra, “ma l'asticella rimane alta". Secondo Cavalier il rischio politico è destinato a rimanere alto in Francia e anche se RN non dovesse ottenere una maggioranza complessiva, “l'unica alternativa è una legislatura divisa e un governo tecnocratico traballante”. Secondo l’esperto di Oddo BHF “Macron ha giocato con la Costituzione e ha perso”.