I dazi sono una minaccia anche per il private equity

I CAMBIAMENTI POLITICI PORTANO INCERTEZZA

“Siamo entrati nel 2025 con slancio. Gli intermediari erano impegnati, la due diligence era in piena attività, le società in portafoglio si stavano preparando per l’uscita”, dice il manager di Bain & Co. Ma poi a inizio anno, i dazi hanno ostacolato le trattative e creato un clima di incertezza sugli effetti delle politiche commerciali sull’economia globale. “Quando cambiamenti politici come questi arrivano senza una direzione chiara o una tempistica, le trattative si bloccano”, aggiunge MacArthur.