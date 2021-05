I commissari Alitalia: per ora solo metà stipendio ai dipendenti

ansa

Venerdì Alitalia pagherà ai dipendenti solo metà dello stipendio: lo fanno sapere i commissari in una comunicazione. "Stiamo lavorando per accelerare il pagamento del rimanente 50%, che sarà accreditato non appena avremo evidenza circa i tempi di erogazione delle risorse stanziate per la compagnia" con l'approvazione del finanziamento, spiegano Gabriele Fava, Giuseppe Leogrande e Daniele Santosuosso.