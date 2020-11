I 1700 miliardi posteggiati sui conti correnti sono la tentazione per una patrimoniale

Una valanga di liquidità ferma sui conti correnti. In tempo di pandemia, i risparmi degli italiani sono addirittura aumentato. A certificarlo, sono i dati diffusi dall'Abi, che segnano un incremento della liquidità dell'8 per cento su base annua, in aumento di 125 miliardi, a quota 1.682 miliardi di euro. E mentre lievitano i danari messi da parte dagli italiani, nella prossima legge di Bilancio spunta l'idea di una patrimoniale.

I RISPARMI VALGONO PIÙ DEL PIL

Il Prodotto interno lordo a fine 2019 si attestava a quota 1.787 miliardi. Confrontando, quindi, la cifra che hanno toccato i risparmi posteggiati sui conti correnti e quella del Pil, presto si arriverà ad un sorpasso. Da una parte la liquidità è destinata ad aumentare, complice la paura per il futuro causa virus; dall'altra il Pil nei prossimi mesi calerà, depresso dal crollo della domanda, a seguito delle restrizioni anti contagio.

TENTAZIONE PATRIMONIALE?

La tentazione di mettere le mani in tasca agli italiani, in tempi di crisi, non è certo una novità. Ieri è circolata l'ipotesi di una patrimoniale con un'aliquota progressiva che prevedrebbe un prelievo dello 0,2% per i patrimoni compresi tra i 500mila e un milione di euro, nel conteggio finiscono anche i beni immobili, senza però il residuo del mutuo. Per i patrimoni tra un milione e 5 milioni di euro, invece, l'aliquota salirebbe fino allo 0,5%, per aumentare fino all'1% per quelli tra i 5 e i 50 milioni di euro, fino ad arrivare al 2% per i patrimoni superiori.

EMENDAMENTO PD E LEU

La proposta di patrimoniale è contenuta in un emendamento firmato dai deputati di Leu e dal Pd che chiede l'abolizione dell'Imu e dell'imposta di bollo sui conti correnti e di deposito titoli, per sostituirle appunto con l'aliquota progressiva della patrimoniale. Strada però in salita per l'emendamento che non piace all'opposizione e neanche allo stesso Pd che precisa come la proposta non impegni l'intero gruppo poiché “è frutto da una iniziativa individuale dei parlamentari”. Stop anche da parte di Luigi Di Maio: “Ok liberare gli italiani delle piccole tasse, dei cavilli e della burocrazia, ma nessuna patrimoniale”.

Contenuto a cura di Financialounge.com