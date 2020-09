Huawei lancia la sfida ad Android e prepara il sistema operativo Harmony

Un sistema operativo proprio per rendersi indipendente da Google. Huawei ha deciso di sviluppare un'alternativa ad Android e ha chiamato alle armi gli sviluppatori per renderlo competitivo. Si tratta di una controffensiva un piena regola, dopo il ban di Trump che impedisce alle aziende americane di fare affari con quelle cinesi.

IL NUOVO SISTEMA OPERATIVO

Harmony, questo il nome del nuovo sistema operativo di Huawei che già funziona sugli smartwatch, sportwatch e televisori del colosso cinese, sarà open source e la versione mobile sarà messa a disposizione degli sviluppatori entro la fine del 2020.

L'ALTERNATIVA AD ANDROID

Huawei ha deciso di proporre il proprio sistema operativo come alternativa ad Android di Google, per rendersi del tutto indipendente dal colosso americano nello sviluppo e nel funzionamento dei propri smartphone. Sul mercato, quindi, a breve arriverà un terzo sistema operativo mobile, che romperà il duopolio iOS-Android, tornando a una tripartizione come ai tempi di Windows Mobile.

IL BANDO DELLA CASA BIANCA

La mossa del colosso cinese è una risposta al varo del bando voluto dalla Casa Bianca sui Google Mobile Service (Gsm), ossia quell'insieme di app come YouTube e Google Pay, che fanno funzionare meglio gli smartphone Android. Huawei vuole avere a portata di mano un “piano B” per evitare di restare tagliata fuori dal mercato che potrebbe cambiare in fretta, nel caso Xiaomi e il gruppo Bkk (Oppo, OnePlus e realme) decidessero di fare squadra. Cina contro Google: le tensioni continuano.

Contenuto a cura di Financialounge.com