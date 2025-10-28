Halloween 2025: più dei fantasmi fanno paura i rincari dei dolcetti

Secondo l'Osservatorio nazionale Federconsumatori si registra un aumento medio dei prezzi del 7% rispetto all'anno scorso di caramelle, travestimenti, trucchi e feste
La notte di Halloween si avvicina, ma festeggiare quest'anno costerà di più per le tasche degli italiani. L'Osservatorio Nazionale Federconsumatori registra rincari di Halloween da paura con un aumento medio del 7% rispetto all'anno scorso per una festa importata dagli Stati Uniti ma ormai consolidata nel nostro Paese. La ricorrenza, infatti, è ormai diffusa non solo tra i più piccoli ma anche tra gli adulti con feste, eventi ad hoc e travestimenti a tema sempre più ricercati.
I RINCARI DELLE CARAMELLE
Partiamo dal must della festa, il classico "dolcetto o scherzetto" che non sfugge ai rincari. Secondo Federconsumatori le caramelle costano in media 4 euro per 200 grammi, i cioccolatini 5 euro per 250 grammi, e i biscotti decorati a tema circa 5,80 euro per 200 grammi. Solo chi prepara tutto a casa può risparmiare seguendo i tutorial dei dolcetti "da paura" che riempiono i social.
AUMENTANO I COSTI DEI TRAVESTIMENTI
Tra le principali voci di spesa di Halloween ci sono i costumi. Oltre i classici vampiri, zombie e streghe crescono i travestimenti ispirati a cinema, serie tv e mondo del gaming. Tra le maschere più richieste ci sono quelle di Joker, Hannibal Lecter o quelle ispirati ai mondi gotici di Tim Burton. Quest'anno, rispetto al 2024, il prezzo medio di un travestimento si aggira intorno ai 60 euro per i bambini con un aumento del 7% e 70 euro per gli adulti con un incremento dell'8%. Per chi sceglie l'alternativa del noleggio non va molto meglio e può spendere dai 50 euro a Napoli ai 74 di Milano e i 75 di Roma con rincari anche qui del 7%. Infine c'è la via del "fai-da-te" con tutorial online e fantasia che permettono di risparmiare ma comportano lo stesso delle spese.
RINCARI ANCHE PER I TRUCCHI
Per un trucco "da paura" si spendono dai 14 ai 30 euro e anche qui prezzi sono cresciuti tra il 6 e il 7%. I kit piccoli (pennello e 5 colori) costano in media quasi 14 euro, quelli grandi (spugna e 8 colori) poco meno di 30.
COSTI PER FESTEGGIARE IN UN LOCALE
Chi vuole organizzare una serata di Halloween deve mettere in conto circa 420 euro per l'affitto della sala, 23 euro a persona per il buffet e 137,88 euro di diritti Siae. E poi ci sono gli extra di fotografo (170 euro), animatore (115 euro) e truccatori (100 euro) che fanno lievitare le cifre. Prenotando in un ristorante a tema, invece, la spesa è di 56 euro a persona, +9% rispetto al 2024.