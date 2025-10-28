Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
Financialounge.com

Halloween 2025: più dei fantasmi fanno paura i rincari dei dolcetti

Secondo l'Osservatorio nazionale Federconsumatori si registra un aumento medio dei prezzi del 7% rispetto all'anno scorso di caramelle, travestimenti, trucchi e feste

28 Ott 2025 - 15:12

La notte di Halloween si avvicina, ma festeggiare quest'anno costerà di più per le tasche degli italiani. L'Osservatorio Nazionale Federconsumatori registra rincari di Halloween da paura con un aumento medio del 7% rispetto all'anno scorso per una festa importata dagli Stati Uniti ma ormai consolidata nel nostro Paese. La ricorrenza, infatti, è ormai diffusa non solo tra i più piccoli ma anche tra gli adulti con feste, eventi ad hoc e travestimenti a tema sempre più ricercati.

I RINCARI DELLE CARAMELLE
Partiamo dal must della festa, il classico "dolcetto o scherzetto" che non sfugge ai rincari. Secondo Federconsumatori le caramelle costano in media 4 euro per 200 grammi, i cioccolatini 5 euro per 250 grammi, e i biscotti decorati a tema circa 5,80 euro per 200 grammi.  Solo chi prepara tutto a casa può risparmiare seguendo i tutorial dei dolcetti "da paura" che riempiono i social.

AUMENTANO I COSTI DEI TRAVESTIMENTI
Tra le principali voci di spesa di Halloween ci sono i costumi. Oltre i classici vampiri, zombie e streghe crescono i travestimenti ispirati a cinema, serie tv e mondo del gaming. Tra le maschere più richieste ci sono quelle di Joker, Hannibal Lecter o quelle ispirati ai mondi gotici di Tim Burton.  Quest'anno, rispetto al 2024, il prezzo medio di un travestimento si aggira intorno ai 60 euro per i bambini con un aumento del 7% e 70 euro per gli adulti con un incremento dell'8%.  Per chi sceglie l'alternativa del noleggio non va molto meglio e può spendere dai 50 euro a Napoli ai 74 di Milano e i 75 di Roma con rincari anche qui del 7%. Infine c'è la via del "fai-da-te" con  tutorial online e fantasia che permettono di risparmiare ma comportano lo stesso delle spese.

RINCARI ANCHE PER I TRUCCHI
Per un trucco "da paura" si spendono dai 14 ai 30 euro e anche qui prezzi sono cresciuti tra il 6 e il 7%. I kit piccoli (pennello e 5 colori) costano in media quasi 14 euro, quelli grandi (spugna e 8 colori) poco meno di 30.

COSTI PER FESTEGGIARE IN UN LOCALE
Chi vuole organizzare una serata di Halloween deve mettere in conto circa 420 euro per l'affitto della sala, 23 euro a persona per il buffet e 137,88 euro di diritti Siae. E poi ci sono gli extra di fotografo (170 euro), animatore (115 euro) e truccatori (100 euro) che fanno lievitare le cifre.  Prenotando in un ristorante a tema, invece, la spesa è di 56 euro a persona, +9% rispetto al 2024.  