Halloween 2025: più dei fantasmi fanno paura i rincari dei dolcetti

AUMENTANO I COSTI DEI TRAVESTIMENTI

Tra le principali voci di spesa di Halloween ci sono i costumi. Oltre i classici vampiri, zombie e streghe crescono i travestimenti ispirati a cinema, serie tv e mondo del gaming. Tra le maschere più richieste ci sono quelle di Joker, Hannibal Lecter o quelle ispirati ai mondi gotici di Tim Burton. Quest'anno, rispetto al 2024, il prezzo medio di un travestimento si aggira intorno ai 60 euro per i bambini con un aumento del 7% e 70 euro per gli adulti con un incremento dell'8%. Per chi sceglie l'alternativa del noleggio non va molto meglio e può spendere dai 50 euro a Napoli ai 74 di Milano e i 75 di Roma con rincari anche qui del 7%. Infine c'è la via del "fai-da-te" con tutorial online e fantasia che permettono di risparmiare ma comportano lo stesso delle spese.