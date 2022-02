Guerra in Ucraina: la norvegese Equinor lascia la Russia

Il colosso norvegese dell'energia Equinor cesserà i propri investimenti in Russia e scioglierà le joint-venture nel Paese come "reazione all'invasione dell'Ucraina da parte dell'Armata Rossa".

E' quanto si legge in una nota diffusa dal Gruppo controllato al 67% dallo Stato norvegese. A fine 2021 il Gruppo deteneva attivi per 2,1 miliardi di dollari in Russia ed è partner di Rosneft dal 2012.