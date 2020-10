Gualtieri: "Pronti a prolungare Cig Covid per i settori in difficoltà"

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha detto che il governo è pronto a prorogare la cassa integrazione Covid per i settori più penalizzati. "Manterremo degli interventi selettivi ad esempio per bar e ristoranti" ha spiegato ospite di "Porta a porta". Gualtieri ha spiegato che c'è attenzione anche sul fronte della ripresa: "Abbiamo già varato e probabilmente li rafforzeremo dei forti interventi per favorire le assunzioni".

"Se l'economia riprenderà come sta riprendendo, se tutto andrà bene non sarà necessario prorogare strumenti straordinari, mentre ovviamente ci sarà la proroga della cassa integrazione Covid probabilmente per i settori più penalizzati, interventi selettivi per chi è più in difficoltà, per chi non si trova in situazioni ordinarie" ha spiegato il ministro.

Gualtieri è ottimista per quanto riguarda la situazione dei licenziamenti quando scadrà il blocco imposto dal governo. "La nostra previsione - ha sottolineato - che è anche una previsione prudente, è quella di una forte crescita l'anno prossimo e di un aumento dell'occupazione. E quindi di un dato che non renderebbe necessari interventi straordinari che ormai non sono in vigore in nessun paese al mondo e che abbiamo giustamente preso in un momento di cosi' forte impatto con cui abbiamo protetto il lavoro e l'occupazione".