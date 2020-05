Gualtieri: non faremo patrimoniale, non è nel programma di governo

Il governo Conte non proporrà una tassa patrimoniale per affrontare la crisi economica causata dal coronavirus. Lo ha assicurato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, secondo cui la patrimoniale "non è nel programma di governo e quindi non sarà realizzata". "Noi siamo per la progressività delle imposte - ha aggiunto - quindi non faremo mai la flat tax, ma non faremo nemmeno la patrimoniale".