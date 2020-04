Gualtieri: "Nel primo semestre Pil -15%, effetti per molti mesi"

Il crollo dell'attività economica che si è registrato soprattutto dall'11 marzo in poi "non verrà pienamente recuperato nel breve termine" e nonostante il recupero dai "minimi di aprile" il "valore aggiunto rimarrà inferiore al livello di inizio d'anno per molti mesi". Lo scrive il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nella premessa al Def in cui si quantifica una caduta del Pil nel primo semestre del 15%.