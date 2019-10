Gualtieri, "L'Italia non è più fra i rischi per l'economia globale"

Tra i fattori di rischio dell'economia globale non figura più l'Italia. Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a margine dei lavori del Fondo monetario internazionale. E' però necessario "rafforzare il ruolo delle politiche fiscali per rafforzare la crescita e ridurre il debito per ridare credibilità al Paese", ha aggiunto. La Manovra "non cambia, sarebbe un errore non ridurre le tasse sui consumi e sul lavoro".