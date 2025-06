Per il gruppo Fininvest l'utile 2024 cresce a 263 milioni: +4,2% rispetto al 2023

Nel 2024 i ricavi consolidati del Gruppo Fininvest sono stati pari a 3.985,3 milioni di euro, in crescita del 3% rispetto al 2023, con un risultato operativo positivo per 280,7 milioni di euro, in crescita del 5,5% rispetto al 2023. Il risultato netto del gruppo è pari a un utile di 263,5 milioni rispetto ai 252 dell'esercizio 2023, con un incremento del 4,2%. Sono i dati approvati dall'assemblea degli azionisti, riunitasi sotto la presenza di Marina Berlusconi.