Il Gruppo Fininvest prosegue il proprio percorso di crescita anche nel 2023

Ricavi consolidati e risultato operativo in crescita (+1,3% e +7,1%) e risultato netto in forte aumento (+29,2%). Questi i risultati principali del bilancio 2023 del Gruppo Fininvest presentati all'Assemblea degli azionisti sotto la presidenza di Marina Berlusconi. Nell'occasione è stato approvato il bilancio della capogruppo ed è stato esaminato quello consolidato, entrambi relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023, l'anno della scomparsa del fondatore Silvio Berlusconi. I figli, riuniti in assemblea, hanno ricordato con commozione le qualità umane e il genio imprenditoriale del padre.