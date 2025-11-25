Grottaglie a Financialounge.com: primi voli di turismo spaziale dalla Puglia nel 2030

L’INDOTTO ECONOMICO PER IL SUD ITALIA

Il progetto, ha spiegato Acierno, non riguarda solo i voli. Attorno allo spazioporto sta crescendo un ecosistema industriale che unisce tecnologie aerospaziali, ricerca, formazione, servizi e attività di sviluppo. Grottaglie beneficia di una pista da 3.200 metri, della vicinanza al mare, di uno spazio aereo poco congestionato e di un aeroporto non utilizzato per il traffico commerciale: condizioni che la rendono ideale per ospitare attività sperimentali e operative. In quest’area è già attivo il primo centro nazionale dedicato allo sviluppo di droni e servizi basati su velivoli senza pilota, un laboratorio che attirerà nuove competenze e investimenti. Nel lungo periodo la space economy potrebbe diventare un volano per il Mezzogiorno, grazie alla combinazione di tecnologie satellitari, applicazioni digitali, turismo di frontiera e nuove professioni legate ai servizi downstream. Secondo Acierno, politiche stabili e un ecosistema sempre più integrato possono trasformare Grottaglie in un hub strategico capace di generare occupazione qualificata e di attrarre aziende italiane e internazionali.