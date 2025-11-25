Grottaglie a Financialounge.com: primi voli di turismo spaziale dalla Puglia nel 2030

Giuseppe Acierno, presidente del Distretto Tecnologico Aerospaziale che ha sede in Puglia, intervistato nel programma Border racconta il progetto del primo spazioporto italiano
Nella nuova puntata di Border, il format video di Financialounge.com dedicato ai confini più avanzati dell’innovazione tecnologica in collaborazione con TechTalking.it si parla di turismo spaziale e del ruolo che la Puglia giocherà nei prossimi anni in questo senso. Perché proprio in Puglia, a Grottaglie (in provincia di Taranto), sta nascendo il primo spazioporto italiano, un’infrastruttura già certificata dall’Enac e progettata per ospitare i futuri voli suborbitali. Giuseppe Acierno, presidente e direttore generale del Distretto Tecnologico Aerospaziale, ospite di Border, ha spiegato che i primi lanci turistici verso lo spazio potrebbero diventare realtà intorno al 2030. Grottaglie sarà hub anche per questo tipo di voli, e i primi vettori in partenza da lì dovrebbero essere quelli della americana Virgin Galactic.
COME SI VOLERÀ DA TURISTI NELLO SPAZIO
Che nessuno però s’aspetti che Grottaglie diventi la nuova Cape Canaveral. Acierno ha spiegato infatti che i voli suborbitali non utilizzeranno razzi a decollo verticale bensì aeromobili a decollo di tipo orizzontale, come quello dei normali aerei quindi, ma con capacità poi di raggiungere altitudini superiori ai 90 chilometri. Virgin Galactic adotterà un modello di missione che offrirà ai passeggeri alcuni minuti in assenza di gravità, per un’esperienza che oggi ha un costo attorno ai 400mila dollari. Questo per quanto riguarda appunto Grottaglie. In parallelo altre aziende sempre americane, come Blue Origin e SpaceX di Elon Musk, stanno sviluppando soluzioni diverse, ugualmente ambiziose. Secondo Acierno, se i programmi statunitensi confermeranno la piena operatività entro il 2026, l’Europa dovrebbe allinearsi nel giro di tre o quattro anni. È questo il percorso che porta alla data indicata durante l’intervista: il 2029-2030 come possibile finestra per i primi voli turistici suborbitali dalla Puglia.
L’INDOTTO ECONOMICO PER IL SUD ITALIA
Il progetto, ha spiegato Acierno, non riguarda solo i voli. Attorno allo spazioporto sta crescendo un ecosistema industriale che unisce tecnologie aerospaziali, ricerca, formazione, servizi e attività di sviluppo. Grottaglie beneficia di una pista da 3.200 metri, della vicinanza al mare, di uno spazio aereo poco congestionato e di un aeroporto non utilizzato per il traffico commerciale: condizioni che la rendono ideale per ospitare attività sperimentali e operative. In quest’area è già attivo il primo centro nazionale dedicato allo sviluppo di droni e servizi basati su velivoli senza pilota, un laboratorio che attirerà nuove competenze e investimenti. Nel lungo periodo la space economy potrebbe diventare un volano per il Mezzogiorno, grazie alla combinazione di tecnologie satellitari, applicazioni digitali, turismo di frontiera e nuove professioni legate ai servizi downstream. Secondo Acierno, politiche stabili e un ecosistema sempre più integrato possono trasformare Grottaglie in un hub strategico capace di generare occupazione qualificata e di attrarre aziende italiane e internazionali.