Green pass, Landini: "Non può essere utilizzato per licenziare"

Ansa

"Abbiamo ribadito che rendere obbligatorio il vaccino o rendere obbligatorio il Green pass deve essere un atto legislativo e non un accordo tra le parti". Così il leader Cgil Maurizio Landini a margine dell'incontro in videoconferenza con i ministri Orlando e Speranza. "Il Green pass - ha quindi aggiunto - non può assolutamente servire né per licenziare, né per demansionare, né per ridurre stipendio".