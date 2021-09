Green pass, Cgil: non può essere lo strumento per licenziare

ansa

"Non abbiamo nulla in via di principio contro il Green pass che consideriamo uno strumento condivisibile, da adottarsi per via normativa, ma crediamo che l'obbligo vaccinale sia invece la scelta da compiere in applicazione della Costituzione". Lo afferma la Cgil, secondo cui in ogni caso il certificato verde "non può diventare uno strumento per licenziare o limitare il riconoscimento di diritti contrattuali dei lavoratori come l'accesso alla mensa".