Grecia, Merkel: non vedo segnali

"Stanotte a mezzanotte scade il programma, io non conosco altri segnali concreti". Lo ha detto Angela Merkel a Berlino in conferenza stampa, facendo trasparire pessimismo circa una soluzione in extremis della crisi greca. "C'è ancora spazio per trattare - ha precisato - ma non vedo soluzioni. Naturalmente anche dopo mezzanotte non taglieremo fili del dialogo, o non saremmo l'Unione europea. La porta resta aperta".