Governo, Gualtieri: "Si dia inizio a una fase riformatrice" 

"Ora deve cominciare una fase nuova per il governo: non dobbiamo accontentarci dei risultati ottenuti e dobbiamo tutti spingere per una più forte azione riformatrice". E' il messaggio che il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri lancia sulla sua pagina Facebook, dove riassume i risultati ottenuti con la legge di Bilancio e poi commenta: "E' un primo passo, ma un passo importante".