Google paga 170 milioni agli Usa per violazioni privacy di YouTube

Google ha deciso di pagare 170 milioni di dollari per chiudere la disputa con le autorità americane sulle accuse a YouTube per la violazione della privacy dei bambini. Ad annunciare l'accordo è la Federal Trade Commission. YouTube si è impegnata a rivedere il suo servizio nell'ambito del patteggiamento, ma l'accordo è già oggetto di critiche. Molti ritengono la sanzione troppo irrisoria per un colosso come Google.