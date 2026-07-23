Google, maxi multa dalla Commissione Ue: 890 milioni di euro per aver violato le norme sulla concorrenza

La Commissione Ue non si è limitata a incassare: "La nostra legislazione digitale non è oggetto di negoziazione. Continuiamo ad applicare la nostra legislazione e continueremo a farlo perché è oggettiva", ha detto un portavoce. "Non prendiamo di mira le aziende americane, la nostra legislazione si applica a tutti in modo uguale, quindi ci aspettiamo che venga rispettata". Alle accuse mosse da Google di "danneggiare i prodotti", l'Ue ha risposto: "È vero il contrario. La situazione attuale è che ci sono dei 'guardiani' che bloccano l'innovazione europea e impediscono alle aziende europee di competere e innovare in modo equo".