GM resuscita l'Hummer: 100% elettrico e si muove come un granchio

Ritorna sul mercato il pickup/suv ‘High Utility Maximum Mobility Easy Ride', ovvero l'Hummer di General Motors, dopo i rinvii dovuti alla pandemia da coronavirus. La casa automobilistica americana, infatti, ha appena annunciato la data ufficiale della presentazione mondiale del nuovo modello che si terrà il prossimo 20 ottobre, evento che molto probabilmente si svolgerà online viste le restrizioni dovute al Covid 19. A partire dalla stessa data sarà anche possibile prenotare i veicoli attraverso il loro sito e la produzione partirà dall'autunno 2021.

MUOVERSI COME UN GRANCHIO

L'evento di ottobre è stato preceduto da un video di presentazione del nuovo modello chiamato Gmc Hummer EV che segnerà il ritorno sul mercato del celebre brand legato ai veicoli della US Army. Il video mostra la funzione del nuovo Hummer su cui punta decisamente il marketing della General Motors, ovvero la tecnologia Crab Mode, la modalità ‘granchio'. Il veicolo è infatti dotato di quattro ruote sterzanti e potrà muoversi in senso trasversale, a velocità ridotta, sfruttando l'asse sterzante posteriore e i propulsori elettrici, ricordando così il tipico modo di muoversi dei granchi. La funzionalità è stata “confezionata su misura per i clienti che praticano l'off-road”, spiegano da GM.

GM PUNTA SUL SETTORE ELETTRICO

Il pickup Hummer sarà 100% elettrico e avrà in dotazione batterie con tecnologia Ultium, realizzata dalla stessa GM in collaborazione con Analog Devices, che permette l'eliminazione del 90% dei cablaggi normalmente presenti, riducendone il peso. La casa automobilistica prevede una potenza di 1.000 CV per il veicolo, con una velocità di accelerazione che permette di passare da 0 a 100 km/h in circa tre secondi, mentre l'autonomia potrebbe avvicinarsi ai 500 km grazie agli accumulatori con capacità di circa 100 kWh. “I veicoli elettrici rappresentano un segmento di crescita chiave per General Motors”, spiega Mary Barra, Presidente e CEO di General Motors. Con il modello EV “daremo ai nostri clienti una straordinaria esperienza” e “manterremo l'azienda sulla buona strada per espandere il nostro business”, concludeva Barra alla presentazione web svoltasi in RBC lo scorso lunedì.

