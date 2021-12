Gli Usa inviano navi cisterna con gas all'Ue: prezzo crolla del 20%

Afp

Prosegue il ribasso del gas naturale, che cede un altro 20% sulla piazza di Amsterdam, riportandosi a 106,5 euro al Mwh, sui livelli del 12 dicembre. Per l'agenzia Bloomberg sono in arrivo dagli Usa 15 navi dirette verso i porti europei che trasportano Gnl, il gas naturale liquefatto che, tramite rigassificatori, può essere immesso nelle reti nazionali. A queste se ne aggiungono "almeno altre 11" con destinazione ignota ma in rotta verso l'Ue.