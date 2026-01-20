Gli Usa dichiarano guerra allo champagne

GROENLANDIA IN PRIMO PIANO, CORRONO ORO E ARGENTO

L’altro tema caldo resta, ovviamente, la Groenlandia. Sempre prima di partire per Davos, Donald Trump ha dichiarato che i leader europei non "faranno molta resistenza" al suo piano di occupazione della Groenlandia. "Non credo che incontreremo molta resistenza. Dobbiamo averla", ha detto a un giornalista in Florida che gli ha chiesto cosa intendesse dire agli europei che si oppongono ai suoi piani. Le tensioni continuano a spingere oro e argento, con il primo che ha superato per la prima volta i 4.700 dollari l’oncia e il secondo che ha toccato i 94,6 dollari. Secondo David Pascucci, market analist di XTB, la situazione tecnica dei due metalli “è ancora rialzista”, mentre secondo l'analisi di Vontobel WM il prezzo dell'oro può arrivare a 5.000 dollari nel 2026.