Gli Usa dichiarano guerra allo champagne

Trump minaccia dazi del 200% sui vini francesi dopo il no di Macron al Consiglio di Pace per Gaza. Partenza in rosso per i listini europei, nuovi record per oro e argento. Il presidente americano in viaggio verso Davos
Avvio in rosso per i listini europei. Milano, Parigi e Francoforte cedono lo 0,8%. Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo (-1,1%) e future in rosso anche a Wall Street, che riapre oggi dopo il Martin Luther King Day.
TRUMP MINACCIA DAZI DEL 200% SULLO CHAMPAGNE
Non solo Groenlandia, anche Gaza torna a scaldare la dialettica tra Donald Trump e l’Europa. Prima di partire per Davos, il presidente americano ha minacciato di imporre dazi del 200% su vini e champagne francesi dopo il rifiuto di Emmanuel Macron di aderire al "Consiglio di Pace" per Gaza. Le parole di Trump arrivano in seguito alla precedente minaccia di imporre tariffe del 10% alle merci in arrivo dai Paesi che hanno inviato soldati in Groenlandia.
LA RISPOSTA FRANCESE SUL CONSIGLIO DI PACE
La replica di Parigi non si è fatta attendere, con l’entourage di Macron che ha fatto sapere che la Francia "non intende rispondere favorevolmente" in questa fase all'invito a partecipare al "Consiglio di Pace". "Come abbiamo sempre sottolineato, le minacce tariffarie volte a influenzare la nostra politica estera sono inaccettabili e inefficaci", ha riportato l’AFP. Il “Consiglio di Pace” è stato proposto da Trump per risolvere la situazione di Gaza, ma da molti Paesi è visto come una alternativa al ruolo delle Nazioni Unite.
GROENLANDIA IN PRIMO PIANO, CORRONO ORO E ARGENTO
L’altro tema caldo resta, ovviamente, la Groenlandia. Sempre prima di partire per Davos, Donald Trump ha dichiarato che i leader europei non "faranno molta resistenza" al suo piano di occupazione della Groenlandia. "Non credo che incontreremo molta resistenza. Dobbiamo averla", ha detto a un giornalista in Florida che gli ha chiesto cosa intendesse dire agli europei che si oppongono ai suoi piani. Le tensioni continuano a spingere oro e argento, con il primo che ha superato per la prima volta i 4.700 dollari l’oncia e il secondo che ha toccato i 94,6 dollari. Secondo David Pascucci, market analist di XTB, la situazione tecnica dei due metalli “è ancora rialzista”, mentre secondo l'analisi di Vontobel WM il prezzo dell'oro può arrivare a 5.000 dollari nel 2026.
VALUTE E PETROLIO
Frazionale calo per i future sul petrolio (-0,11% a 63,87 dollari il Brent e -0,10% a 59,20 dollari il Wti), in calo dell'1,9% a 34,7 euro al MWh il gas europeo. Sul valutario, dollaro debole con l'euro che risale a 1,1680 mentre il Bitcoin perde l'1,9% a 91,073 dollari.