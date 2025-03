Gli analisti non prevedono tagli della Fed nel meeting di questa settimana

ATTESA PER LE PAROLE DI POWELL

Le attese sono per una Fed in pausa per la seconda riunione consecutiva, complice anche l’incertezza legata all’economia Usa per le conseguenze dei dazi imposti da Trump. Ma il focus dei mercati sarà principalmente sulle parole del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Quest’ultimo ha recentemente ribadito che la banca centrale Usa non ha fretta di tagliare i tassi. Evidentemente Powell vuole prendere tempo per vedere se i dazi avranno effetto sull’inflazione e, in seconda battuta, sull’andamento dell’economia.