Gli analisti guardano già al prossimo meeting Bce: taglio in arrivo a marzo?

In una giornata partita nel segno della debolezza, la Bce non ha fornito scossoni sui mercati. Come ampiamente previsto dagli analisti, Francoforte non ha apportato modifiche ai tassi di interesse. Per la quinta volta consecutiva il costo del denaro è stato lasciato al 2%. Al momento Lagarde ha dichiarato che la Bce è “ben posizionata” e che l’inflazione è sotto controllo. Inoltre, il consiglio direttivo è fiducioso sulla tenuta dell’economia europea, pur essendo consapevole dei rischi geopolitici in corso. Vediamo quali sono le analisi degli esperti delle case di investimento sulle prospettive in vista dei prossimi meeting.